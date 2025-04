Torna l’HOpen week sulla salute della donna ecco tutte le iniziative

Ilrestodelcarlino.it - Torna l’(H)Open week sulla salute della donna: ecco tutte le iniziative

In occasioneGiornata nazionaleche si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 22 al 30 aprile la decima edizione dell’(H) Opencon l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile e non solo. Le strutture del network Bollino Rosa, tra cui l’Azienda USLRomagna, offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicinariproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza