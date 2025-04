Agi.it - Falsi contratti di lavoro per accedere alle finanziarie: 5 arresti in Sicilia

AGI - La Polizia, nell'ambito dell'operazione 'fake loan' coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, ha eseguito un'ordinanza del gip del locale Tribunale di applicazione di misure cautelare personali nei confronti di cinque persone, ritenute responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di banche e società. L'indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza CiberneticaOccidentale, ha consentito di scoprire l'esistenza di una consolidata struttura criminale che forniva un illecito servizio di intermediazione per l'ottenimento di finanziamenti e che offriva anche la possibilità di aggirare il blocco dei clienti in 'black list' dovuta all'iscrizione presso la Centrale Rischi di Intermediazione Finanzaria.