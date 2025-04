Tvzap.it - Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 4.8 nella notte

Leggi su Tvzap.it

Undi forte, registrata dai sistemi dell’INGV come di 4.8 sulla scala Richter, è esploso nel cuore dellapoco al largo delle nostre coste. Laimprovvisa, potente e inaspettata, ha interrotto il sonno di migliaia di persone, gettando la popolazione in uno stato di allarme e confusione. Cosa sta succedendo. (.)Leggi anche: Sergio Mattarella in ospedale, cosa succede al presidente della RepubblicaLeggi anche: Incendio nel presidio ospedaliero in: coinvolti pazienti e personalenello Ionio: spaventoUn risveglio improvviso, un tremore che ha interrotto il silenzio più profondo. Alle 03:26 di oggi, mercoledì 16 aprile, undi4.8 ha fatto tremare le fondamenta di parte del Sud. L’evento sismico si è originato nel Mar Ionio Meridionale, a circa 50 chilometri dalla costa, ma l’onda della paura ha raggiunto ben più lontano.