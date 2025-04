Ilgiorno.it - I guai di via Salomone: "Restyling di facciata. Lavoriamo per rinascere"

A marzo del 2017, le case Aler di viaerano state sotto i riflettori perché tra le mete scelte da Papa Francesco per la sua visita a Milano. Sono passati quasi 10 anni da allora. Nel frattempo ci sono stati interventi di riqualificazione, sono aumentate le iniziative sociali e ci sono stati cambiamenti a livello viabilistico. Ma la strada è ancora lunga."Abbiamo fatto una bella lotta come comitato", dice Silvana Gallo, colonna di “Rinasce“, avvertendo che però non bisogna farsi ingannare dall’appartenza. Intanto, segnala “l’inciviltà“, "di pochi, che però è un problema per tutti". Quanto alle palazzine, "a vederle sono migliorate ma dentro ci sono tante pecche, come perdite di acqua". Loda la presenza di associazioni. Gallo segnala però problemi a livello di viabilità: "Sulla ciclabile c’è poco passaggio, in compenso per realizzarla è stata ristretta una strada su cui passano le bisarche, che qui parcheggiano pure.