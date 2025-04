Ilrestodelcarlino.it - Una fontana chiusa nel bel mezzo della Nazionale

Per camminare sui marciapiedi di San Benedetto serve una patente speciale per i pedoni. Se poi ci si aggiunge qualche particolare situazione, la frittata è fatta. In pieno centro storico marinaro è difficile camminare sui marciapiedi, soprattutto col sopraggiungeresera poiché agli avvallamenti, alle buche, alle mattonelle che ballonzolano, ai pezzi mancanti di cordoli e pavimentazione, si aggiunge la scarsa illuminazione.La situazione ancora più complicata per chi percorre il marciapiede lungo la statale Adriatica di Corso Mazzini, dal Concordia verso nord, lato monte. I fusti dei grandi platani, mezzi curvi, invadono per metà il marciapiede dissestato, a un certo punto s’incontra anche l’impalcatura di un cantiere, di vecchia data, il cui tunnel è completamente istruito. C’è però un cartello che invita i pedoni a trasferirsi dalla parte opposta, ma a rischio e pericolo degli stessi, poiché non è stato mai realizzato un passaggio pedonale.