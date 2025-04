Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 16 aprile: Champions League e Premier League

di16: si chiude il ritorno dei quarti di finale di, c’è pure una partita diSi chiudono questa sera i quarti di finale dicon le ultime due partite in programma: Inter-Bayern Monaco e Real Madrid-Arsenal. I bookmaker – quote alla mano – sembrano confidare nella rimonta del Bayern Monaco, forse per via dello strano feeling con San Siro. Le assenze con cui deve fare i conti Kompany potrebbero però essere di nuovo determinanti.Idi16(LaPresse) – IlVeggente.it I bavaresi proveranno a fare una partita d’assalto ma il rischio è quello di “cadere” nuovamente nella “trappola” di Inzaghi e per loro sarà davvero complicato mantenere la porta inviolata. Potrebbe venirne fuori un’altra gara tirata e movimentata, con entrambe le squadre a segno e più di 2 gol complessivi.