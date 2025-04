Ilrestodelcarlino.it - Presa la quaterna secca con soli 2 euro al Lotto

Sono stati vinti circa 13milacon unasu tutte le ruote del gioco delcon una puntata di appena 2. La vincita è stata realizzata a Savignano sul Rubicone nella tabaccheria n° 1 Galassi, nata nel 1955, di proprietà di Roberto Chiari, sita in corso Perticari 3 in pieno centro storico. La vincita è stata effettuata da una signora 55enne di Savignano sul Rubicone che ha giocato 4 numeri azzeccandoli tutti.Una vincita che arriva anche in un momento particolare per la tabaccheria. Dice il titolare Roberto Chiari: "La nostra tabaccheria quest’anno festeggia i 70 anni di attività e da quando esiste il gioco delda noi è la prima volta che viene realizzata una. Magari di quaterne ne sono state realizzate altre nel corso degli anni, con diversi numeri giocati, ma di quaterne secche è davvero la prima volta.