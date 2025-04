Ilnapolista.it - Scommesse, forse Spalletti sapeva quando disse: “Non si viene in Nazionale per giocare fino alle 4 del mattino”

: “Non siinper4 del”Franco Ordine sul Giornale rievoca una frase dicommissario tecnico, frase che oggi dovrebbe far pensare, oggi che è riemersa (anche se non c’è granché di nuovo) la ludopatia di tanti calciatori.Scrive Franco Ordine:Chi sconta una squalifica, e magari è andato in pellegrinaggio presso scuole e associazioni a confessare il proprio peccato, sana il proprio debito, non può pagare “carriera natural durante” gli errori commessi. Senza rievocare i due mondiali vinti dal calcio italiano nell’82 e nel 2006 conspstorie di scandali, èil caso di puntare i riflettori sul mancato controllo da parte di club, dirigenti e procuratori i qualino e anzi, in qualche circostanza, non hanno aiutato i propri assistiti a liberarsi da quella morsa infernale.