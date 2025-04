Sì mi piace troppo The Couple si infiamma i concorrenti beccati durante la confessione intima

Leggi su Caffeinamagazine.it

La casa di The, il nuovo reality show targato Canale 5, comincia già a scaldarsi, ma non grazie agli ascolti. A pochi giorni dalla partenza del programma, condotto da Ilary Blasi, a tenere banco non è tanto il successo televisivo, quanto le prime cotte nate sotto i riflettori. Dopo l’ultima esperienza a L’Isola dei Famosi, dove ha lasciato il timone a Vladimir Luxuria, Ilary è tornata alla guida di un format inedito per il pubblico italiano. Theprometteva scintille e colpi di scena e, almeno nella casa, qualcosa si sta muovendo. Sui social, dove il programma è commentato da un pubblico giovane e affezionato al trash, sono emerse le prime indiscrezioni su possibili cotte tra i. Nonostante questi piccoli fuochi d’artificio, però, il programma fatica a decollare sul fronte degli ascolti.