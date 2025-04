Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2025 ore 07:25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico rallentato per traffico intenso in strada sul tratto Urbano dellaTeramo a partire dal raccordo stessa situazione sulla via Flaminia sulla via Salaria quiko.de a partire dall' aeroporto dell'Urbe altre code segnalate sulla via Tuscolana da Ciampino fino a Capannelle verso il centro sul tratto extraurbano della via Flaminia si rallenta per traffico intenso tra Malborghetto il cimitero Flaminio in direzione del raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare coda altezza via Appia in carreggiata interna bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio nellahttps://storage.