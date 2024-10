"Per Medicina non è un vero numero aperto, all'Unidav corso di preparazione alle professioni sanitarie online" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Sono diverse le novità, più o meno efficaci, introdotte con la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria e, partendo dalla riflessione che non si tratta di un vero 'numero aperto', intanto all'Unidav Chietitoday.it - "Per Medicina non è un vero numero aperto, all'Unidav corso di preparazione alle professioni sanitarie online" Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Sono diverse le novità, più o meno efficaci, introdotte con la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea ine chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria eveterinaria e, partendo dalla riflessione che non si tratta di un', intanto all'

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: UNIDAV: CAPUTI, "PERE'APERTO', CORSO PREPARAZIONE PROFESSIONI SANITARIE"; Stop al test per, Ordine Medici: “Ilchiuso è rimasto. Studenti valutati dopo 6 mesi, attenzione a omogeneità giudizi”;: addio achiuso e test? Ecco le nuove regole; I dubbi dei rettori sulchiuso a: "è stato abolito. Semestre filtro strada impraticabile"; "Stop alchiuso per"; Riforma di: "Test solo posticipato.è unstop alchiuso"; Approfondisci 🔍

Unidav, Caputi: “Per medicina non è vero numero aperto, corso di preparazione professioni sanitarie all’università telematica”

(abruzzolive.it)

Pescara. "Sono diverse le novità, più o meno efficaci, introdotte con la riforma delle modalità di accesso ai corsi di ...

Medicina, la riforma. Stop al numero chiuso: "Una perdita di tempo e abbasserà la qualità"

(msn.com)

Luigi Bagnoli, presidente dell’Ordine dei medici di Bologna "La scelta degli studenti è solo ritardata, ma senza strumenti per capire. Da considerare poi gli enormi costi che dovranno sostenere gli At ...

La ministra Bernini: «Medicina, giusto aprire. E supereremo il numero chiuso»

(tribunatreviso.gelocal.it)

La ministra difende la riforma della facoltà: «Includere è la missione dell’Universitas, basta con i test di ingresso. Preferisco risolvere il problema delle ...

Unibo, Giovanni Molari: “Medicina? Numero programmato va mantenuto. E lezioni online in caso di scuole chiuse”

(msn.com)

Il Rettore e le linee guida per il secondo triennio di mandato: “Consolidare gli obiettivi raggiunti e affrontare con determinazione le nuove sfide” ...