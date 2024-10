Operai morti soffocati nel cantiere di Moltrasio: sei persone verso il processo per omicidio colposo e sfruttamento (Di giovedì 31 ottobre 2024) Como – Samir Mohamed Said, 29 anni e Salah Abdelaziz, 25 anni, Operai egiziani irregolari, erano stati trovati senza vita la mattina del 21 settembre 2021, rannicchiati in un container all’interno di una cantiere di Moltrasio, dove avevano trascorso la notte dopo la giornata di lavoro. Senza vita ormai da ore, morti nel sonno soffocati dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere improvvisato, fatto con un secchio e qualcosa a cui dare fuoco per scaldarsi. Ora la Procura di Como ha concluso le indagini, ipotizzando l’accusa di omicidio colposo a carico di sei persone, nei differenti ruoli ritenuti di responsabilità. Per tre di loro, il sostituto procuratore Simone Pizzotti configura anche il reato di sfruttamento del lavoro. Ilgiorno.it - Operai morti soffocati nel cantiere di Moltrasio: sei persone verso il processo per omicidio colposo e sfruttamento Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Como – Samir Mohamed Said, 29 anni e Salah Abdelaziz, 25 anni,egiziani irregolari, erano stati trovati senza vita la mattina del 21 settembre 2021, rannicchiati in un container all’interno di unadi, dove avevano trascorso la notte dopo la giornata di lavoro. Senza vita ormai da ore,nel sonnodal monossido di carbonio sprigionato da un braciere improvvisato, fatto con un secchio e qualcosa a cui dare fuoco per scaldarsi. Ora la Procura di Como ha concluso le indagini, ipotizzando l’accusa dia carico di sei, nei differenti ruoli ritenuti di responsabilità. Per tre di loro, il sostituto procuratore Simone Pizzotti configura anche il reato didel lavoro.

