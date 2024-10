Quifinanza.it - Occupazione in calo a settembre dopo la frenata del Pil, l’Italia si sta fermando

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Primodel numero di occupati da tre mesi in Italia. Asecondo i dati Istat il numero delle persone occupate in Italia è calato di circa 63mila unità. Scende anche il numero di disoccupati, mentre aumentano gli inattivi, coloro che non hanno un lavoro e non lo cercano. Si tratta del secondo dato negativo per l’economia italiana in pochi giorni,le stime trimestrali sempre di Istat che hanno segnalato una stagnazione del Pil. Gli obiettivi di crescita del Governo, l’1% su base annua, sono sempre più lontani dall’essere raggiunti.inin Italiatre mesitre mesi consecutivi di aumento dell’, che avevano portato al record storico di persone con un lavoro in Italia, scende sensibilmente il numero di occupati nel nostro Paese. Secondo i primi dati Istat sul mese di, rispetto ad agosto.