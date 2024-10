Nuoto Ceccon e Mora sul podio a Singapore Douglass migliora ancora il record del mondo nei 200 rana donne

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un doppioazzurro merito di Thomase Lorenzo. Ma anche un incredibiledelcon firma Kate. È in sintesi quanto avvenuto ain occasione dell’ultima tappa di World Cup 2024. Si tratta del quintonel circuito per Thomasche si piazza al terzo posto in 51.35 nei 100 misti uomini alle spalle dei soliti due: il francese Leon Marchand, primo con ildella manifestazione (49.92), e lo svizzero Noè Ponti (50.39), che non si è lasciato sfuggire il successo nei 100 farfalla (48.60). Settimo posto invece per Alberto Razzetti (52.67). Può sorridere anche Lorenzoche torna suldei 200 dorso dopo quello di Shanghai. L’azzurro è secondo in 1:51.07 alle spalle solamente del sudafricano Pieter Coetze (1:49.88) e davanti allo statunitense Jack Dahlgren (1:52.80). Sesta posizione (57.