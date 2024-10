Terzotemponapoli.com - “Napoli-Atalanta sarà una gara stupenda”. Parla German Denis

(Di giovedì 31 ottobre 2024)il prossimo lunch match di Domenica 3 Novembre al Maradona. C’è chi ha indossato le due maglie ed ha lasciato, in entrambi i casi, ricordi indelebili. Aancor di più, in quanto stiamondo di un argentino.infatti, ex calciatore del, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Tema principale del suo intervento alla radio napoletana proprio lo scontro di vertice con gli orobici di Gasperini. Un match cheanche una parata di stelle e di giovani talenti già molto interessanti. Di seguito le sue parole.è anche duello tra talenti Così: “unaper gli spettatori, son due squadre in salute. Lookman fa goal e fa assist, Kvaratskhelia pure, forse il georgiano è più egoista, più finalizzatore.