Medicina, Viora (Aogoi): "Ginecologi con donne in percorso virtuoso ospedale-territorio" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo essere accanto alle donne in un percorso di prevenzione, di diagnosi e di cura delle malattie che comprendono un percorso non solo diverso per quanto riguarda la gestione della fisiologia e della patologia, ma anche proprio un collegamento tra le varie strutture che operano a formare la sanità italiana: il territorio, l'ospedale e, appunto, l'università ". Così Elsa Viora, past president Aogoi, Associazione ostetrici Ginecologi ospedalieri italiani, alla vigilia del 99° Congresso nazionale della Sigo, Federazione italiana di Ginecologia e ostetricia (Aogoi-Agui-Agite), che si terrà dal 3 al 6 novembre a Firenze, spiega all'Adnkronos Salute che "gli ospedali sono una parte importantissima della sanità ", ma "con la pandemia Covid abbiamo capito che, in effetti, molte attività possono e devono essere fatte sul territorio. Liberoquotidiano.it - Medicina, Viora (Aogoi): "Ginecologi con donne in percorso virtuoso ospedale-territorio" Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo essere accanto allein undi prevenzione, di diagnosi e di cura delle malattie che comprendono unnon solo diverso per quanto riguarda la gestione della fisiologia e della patologia, ma anche proprio un collegamento tra le varie strutture che operano a formare la sanità italiana: il, l'e, appunto, l'università ". Così Elsa, past president, Associazione ostetriciospedalieri italiani, alla vigilia del 99° Congresso nazionale della Sigo, Federazione italiana dia e ostetricia (-Agui-Agite), che si terrà dal 3 al 6 novembre a Firenze, spiega all'Adnkronos Salute che "gli ospedali sono una parte importantissima della sanità ", ma "con la pandemia Covid abbiamo capito che, in effetti, molte attività possono e devono essere fatte sul

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:): "con donne in percorso virtuoso ospedale-territorio";, Sigo: "a congresso per 'donne al centro di un nuovo rinascimento";, Trojano (Sigo): "Ginecologia in cambiamento con istituzioni su denatalità "; Legge 194. E se in un ospedale sono tutti obiettori?; Sigo: Antonio Chiantera è il nuovo presidente.all'; Covid e gravidanza: Vaccinarsi fa la differenza per tutelare la salute della madre e del futuro nascituro. Se ne parla al convegno di

Medicina, Viora (Aogoi): "Ginecologi con donne in percorso virtuoso ospedale-territorio"

(msn.com)

(Adnkronos) - "Dobbiamo essere accanto alle donne in un percorso di prevenzione, di diagnosi e di cura delle malattie che comprendono un percorso non solo diverso per quanto riguarda la gestione della ...

Medicina, Sigo: "Ginecologi a congresso per 'donne al centro di un nuovo rinascimento"

(msn.com)

Dal 3 al 6 novembre a Firenze specialisti a confronto su approccio multidisciplinare e innovativo ...

Salute materno-neonatale. La Lombardia riscrive la Rete. Per ginecologi, neonatologi e pediatri “garantirà maggiore sicurezza”

(quotidianosanita.it)

Prevista, tra le altre cose, l’istituzione dei Centri di Medicina Materno ... Italiana di Neonatologia), Elsa Viora, Presidente AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri), Antonio ...

Corso Fad Ecm gratuito (18 crediti) “Strategie terapeutiche in ginecologia oncologica: dalla ricerca alla pratica clinica”

(nursetimes.org)

Corso Fad ecm gratuito per infermieri medici biologi e ostetriche che eroga 18 crediti formativi ecm. Il Corso è organizzato dalla AOGOI (Associazione ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani) Un ...