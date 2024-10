Mathieu van der Poel incontenibile: possibile avventura nella mezza maratona? Serie di allenamenti in corsa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mathieu van der Poel si sta godendo un po’ di riposo dopo aver disputato un’eccellente annata agonistica, caratterizzata soprattutto dalle vittorie al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, oltre che dai sigilli ai Mondiali di ciclocross e di gravel. Il fuoriclasse olandese non ha ancora rivelato se si impegnerà sul fango durante l’inverno, ma c’è la concreta possibilità che salti interamente la stagione riservata al ciclocross per prepararsi nel miglior modo possibile verso il 2025 su strada. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck è in vacanza, ma anche durante il periodo di stacco dalla bicicletta non ha smesso di allenarsi e si è concentrato sulla corsa. Oasport.it - Mathieu van der Poel incontenibile: possibile avventura nella mezza maratona? Serie di allenamenti in corsa Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)van dersi sta godendo un po’ di riposo dopo aver disputato un’eccellente annata agonistica, caratterizzata soprattutto dalle vittorie al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, oltre che dai sigilli ai Mondiali di ciclocross e di gravel. Il fuoriclasse olandese non ha ancora rivelato se si impegnerà sul fango durante l’inverno, ma c’è la concreta possibilità che salti interamente la stagione riservata al ciclocross per prepararsi nel miglior modoverso il 2025 su strada. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck è in vacanza, ma anche durante il periodo di stacco dalla bicicletta non ha smesso di allenarsi e si è concentrato sulla

