Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato dei soldi degli anziani. Il pm: "Sottraeva denaro dai conti e li girava a se stesso o a parenti"

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Spesso i loro risparmi possono contare fino a qualche scarso migliaio di euro. O anche centinaio. Ma assommati tra loro, il totale non è affatto male. Ed è quello che s’è trovato di fronte lui, un avvocato, amministratore di sostegno di una cinquantina di "persone fragili", il più delle volte, non più in grado di gestire se stesse e il loro patrimonio, nonché impossibilitate ad affidarsi acapaci di farlo, per competenze o per impossibilità di tempo. Così ecco che si staglia la figura, giuridicamente validata, dell’"amministratore di sostegno", nominato dal tribunale dopo una serie di credenziali e garanzie normative. Da quel momento, il signor tal-dei-tali è colui che ’sostiene’ e ’amministra’ i beni di queste persone.