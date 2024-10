Secoloditalia.it - Lavoro: a settembre leggera frenata, resta il boom su base annua. Record di occupazione femminile

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildell’sucontinua ma si registra unanel mese dia cui fa da contraltare un nuovoper l’. Nel mese scorso sono diminuiti sia i disoccupati che gli occupati, rispetto ad agosto, tuttavia a livello trimestrale si registra un incremento dello 0,4% di occupati, pari a 84mila unità in più. I numeri Istat associano l’incremento delle occupazioni alla diminuzione delle persone in cerca disempre nel mese scorso, precisamente 147mila unità in meno, ovvero -8,5%. Suil trendmolto positivo: aumentano gli occupati rispetto a2023, l’1,3% in più e quindi con l’aggiunta di 301.000 unità: l’aumento include gli uomini e le donne per quasi tutte le età, escluse quelle stabili dai 35 ai 49 anni .