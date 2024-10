Secoloditalia.it - L’addio commosso a Matilde Lorenzi: giovani, sci e tricolore. La mamma: “Siamo stati fortunati ad averti”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Giaveno si è fermata questa mattina per i funerali di, la 19enne giovane promessa dello sci italiano morta a seguito di un incidente mentre si stava allenando sui ghiacciai della Val Senales, in Alto Adige. Una folla commossa e silenziosa ha atteso l’arrivo della salma, coperta dale da un cuscino di rose rosse e fiori bianchi. Nella stracolma chiesa della Collegiata di San Lorenzo, gioiello seicentesco della cittadini in provincia di Torino, si sono ritrovati familiari, amici, idel Centro sportivo dell’esercito, semplici cittadini venuti per dare l’ultimo saluto a una giovane la cui scomparsa ha colpito tutta Italia.