La storica Dieci Colli si ferma. Salta la granfondo di ciclismo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dieci Colli addio. O forse, come lasciano intendere dal Circolo Dozza che organizzava la prova, arrivederci. In ogni caso, la classica gran fondo di ciclismo, la cui prima edizione risale al 1985, ora chiude i battenti. I motivi della decisione sono svariati. Dal problema dei costi sempre più elevati e la conseguente difficoltà nel coprire le spese, alle condizioni del nostro Appennino, uscito ancora una volta modificato dall'ultima alluvione. Un concorso di motivi che hanno costretto gli organizzatori a scrivere la parola fine. Il Circolo Dozza si affida a un comunicato per spiegare umori e sensazioni."Con profondo rammarico, il Circolo Dozza e la Polisportiva – si legge – annunciano agli amici cicloamatori e a tutti gli appassionati che l'attività di organizzazione della granfondo Dieci Colli non proseguirà ulteriormente.

