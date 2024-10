La nuova vita di Serafina Papalia, figlia del boss di ‘ndrangheta: “Aiuto le donne a sentirsi meglio” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Buccinasco, 31 ottobre 2024 – Sui social si presenta come “beauty consultant”, consulente di bellezza. “Aiuto le donne a sentirsi meglio con loro stesse”, scrive per pubblicizzare la sua attività. Serafina Papalia, 45 anni, ha trascorso la vita a Buccinasco, la città dove il suo cognome ricorda pagine nere della storia milanese. Cognome scomodo Suo padre è Rocco Papalia: 26 anni di carcere per omicidio, sequestri, traffici di droga. Tornato nella “sua” Buccinasco, come la definiva il boss, ha presenziato alla comunione della nipotina e al suo fianco c’era sua figlia Serafina. “Lasciatelo stare”, diceva ai giornalisti a cui Rocco si rivolgeva chiamandoli “cani”. Difendeva il “diritto di rifarsi una vita”. Così diceva, anche quando la figlia 23enne ha aperto un bar a Milano, tra le polemiche. Ilgiorno.it - La nuova vita di Serafina Papalia, figlia del boss di ‘ndrangheta: “Aiuto le donne a sentirsi meglio” Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Buccinasco, 31 ottobre 2024 – Sui social si presenta come “beauty consultant”, consulente di bellezza. “lecon loro stesse”, scrive per pubblicizzare la sua attività., 45 anni, ha trascorso laa Buccinasco, la città dove il suo cognome ricorda pagine nere della storia milanese. Cognome scomodo Suo padre è Rocco: 26 anni di carcere per omicidio, sequestri, traffici di droga. Tornato nella “sua” Buccinasco, come la definiva il, ha presenziato alla comunione della nipotina e al suo fianco c’era sua. “Lasciatelo stare”, diceva ai giornalisti a cui Rocco si rivolgeva chiamandoli “cani”. Difendeva il “diritto di rifarsi una”. Così diceva, anche quando la23enne ha aperto un bar a Milano, tra le polemiche.

Suo padre Rocco è un nome pesante per la criminalità organizzata a Buccinasco e in tutta la Lombardia. La 45enne ora lavora in un centro estetico a Milano e partecipa a eventi di moda e bellezza ...

