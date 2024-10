La fondazione Pia Pozzoli si è traferita nella nuova sede alla Farnesiana (Di giovedì 31 ottobre 2024) nuova sede per la fondazione Pia Pozzoli, in occasione del 20esimo anniversario della sua costituzione. Già da qualche mese, grazie alla disponibilità della Caritas Diocesana, la fondazione sta usufruendo di nuovi spazi al quartiere Farnesiana, in via Grondana n.8-10.«Ringraziamo la Ilpiacenza.it - La fondazione Pia Pozzoli si è traferita nella nuova sede alla Farnesiana Leggi tutto 📰 Ilpiacenza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)per laPia, in occasione del 20esimo anniversario della sua costituzione. Già da qualche mese, graziedisponibilità della Caritas Diocesana, lasta usufruendo di nuovi spazi al quartiere, in via Grondana n.8-10.«Ringraziamo la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nuova sede per lain via Grondana grazie alla Caritas;, incontro il 17; Banca di Piacenza e: microcredito a sostegno dei disabili; Domani concerto di solidarietà per la; “Dopo di noi”, incontri informativi per le famiglie di persone disabili nel Distretto di Ponente;, nuovo ciclo di incontri per le famiglie di persone disabili; Approfondisci 🔍

Fondazione, al lavoro il Cda: «si apre nuova fase»

(alguer.it)

«Si apre una nuova fase per la Fondazione e la città. Nel segno della condivisione delle scelte e coinvolgimento attivo dei principali stakeholders locali, ma con lo sguardo ben puntato oltremare, con ...

Fondazione Omceo siciliani. Caltanissetta si sfila

(quotidianosanita.it)

“Chiediamo che i Presidenti degli OMCeO siciliani si autosospendano con effetto immediato da ogni incarico assunto in seno alla fondazione e che rimettano nella disponibilità degli iscritti ...

Vent’anni di Fondazione Housing Sociale, si è fatto tanto è c’è tanto da fare

(stream24.ilsole24ore.com)

Vent’anni fa, Fondazione Cariplo, con la partecipazione di Regione Lombardia e di ANCI Lombardia, dava vita a Fondazione Housing Sociale per rispondere alle sfide della crescente emergenza abitativa.

Fondazione a trave rovescia: cos'è e quando si utilizza?

(idealista.it)

Cos’è la fondazione a trave rovescia? Quando si usano le fondazioni a travi rovesce? Quali sono i tipi di fondazione? Le differenze tra fondazione a trave rovescia e a platea Trave rovescia in ...