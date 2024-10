Infermieri pestati: "Siamo sotto choc. Ora abbiamo paura di tornare al lavoro" (Di giovedì 31 ottobre 2024) di Giorgia De Cupertinis Si vedono ancora i segni sul viso di Maurizio Alaimo, come un "marchio" della brutale violenza subìta soltanto qualche giorno fa, all’interno del reparto di cardiologia a Baggiovara, dove l’infermiere 36enne e un collega sono stati pestati a sangue dai parenti di una paziente ricoverata. Pugni, calci, pedate sferrate con una "violenza inaudita" per colpire chi, quella mattina, "stava solamente svolgendo il proprio lavoro". "Un lavoro che amo – ci tiene a precisare Maurizio – anche se, dopo quanto accaduto, pensare di tornare in reparto mi fa venire i brividi. Quando torno con la mente a quell’ esatto momento ho ancora le palpitazioni: fisicamente sto meglio, perché ho la pelle dura, ma psicologicamente sono devastato". Nei suoi occhi infatti, la paura, profonda, si percepisce ancora. Ilrestodelcarlino.it - Infermieri pestati: "Siamo sotto choc. Ora abbiamo paura di tornare al lavoro" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) di Giorgia De Cupertinis Si vedono ancora i segni sul viso di Maurizio Alaimo, come un "marchio" della brutale violenza subìta soltanto qualche giorno fa, all’interno del reparto di cardiologia a Baggiovara, dove l’infermiere 36enne e un collega sono statia sangue dai parenti di una paziente ricoverata. Pugni, calci, pedate sferrate con una "violenza inaudita" per colpire chi, quella mattina, "stava solamente svolgendo il proprio". "Unche amo – ci tiene a precisare Maurizio – anche se, dopo quanto accaduto, pensare diin reparto mi fa venire i brividi. Quando torno con la mente a quell’ esatto momento ho ancora le palpitazioni: fisicamente sto meglio, perché ho la pelle dura, ma psicologicamente sono devastato". Nei suoi occhi infatti, la, profonda, si percepisce ancora.

