Sport.quotidiano.net - Il cammino dei gialloblu. La Fermana torna ad allenarsi alla Cops

(Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ arrivato l’annuncio ufficiale direttamente dsocietà canarina: lada oggiade lo farà per due giornisettimana, il giovedì e il venerdì alle ore 15 mentre martedì e mercoledì sarà sempre al Firmum Village (ore 14) e la rifinitura del sabato è in programma al Bruno Recchioni al mattino. "Dopo un lungo lavoro di riqualifica dell’area e di manutenzione del manto erboso, svolto in sinergia e collaborazione tra lae il Comune di Fermo, finalmente da domani (oggi, ndr) i ragazzi di mister Bolzan potrannore adnello storico quartier generale del club canarino. Un sentito grazie all’amministrazione comunale di Fermo e a tutti coloro che si sono adoperati per far sì che questa strutturasse ad ospitare la".