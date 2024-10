Liberoquotidiano.it - Gabrieli Anagni e Elena Sofia Ricci? Lo sfogo dell'attrice

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si é ventilato di una relazione tra il giovane attore Gabrieleche si é sfogata: “Gabri, ti sembra normale che devo venire a sapere dal web che abbiamo una storia? Abbiamo riso e scherzato su questo ma bisogna stare attenti quando si danno queste notizie senza nessun tipo di fondamento perché qualcuno vicino a me, ad esempio le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere che è un fake news senza precedenti”. Nella vitac'è stato un episodio che l' ha segnata: è stata abusata nel 1974, a soli dodici anni, da un amico di famiglia. Ha raccontato al Corriere: "Sono 45 anni che aspettavo questo momento. Non ho mai parlato finché era in vita mia madre, ma mi ero promessa di farlo quando se ne sarebbe andata. “Non sono riuscita a confessare l'abuso a mia madre, mi vergognavo e avevo paura.