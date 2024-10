Distribuzione kit porta a porta a Torre a Mare, Sant'Anna e San Giorgio: il calendario con i punti mobili (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prosegue il programma di Distribuzione del kit per l'avvio, nelle prossime settimane, della raccolta differenziata porta a porta nei territori di Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare (Municipio 1) di Bari.Complessivamente saranno coinvolte 6334 utenze domestiche, 136 condomini e 265 utenze Baritoday.it - Distribuzione kit porta a porta a Torre a Mare, Sant'Anna e San Giorgio: il calendario con i punti mobili Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prosegue il programma didel kit per l'avvio, nelle prossime settimane, della raccolta differenziatanei territori di, San(Municipio 1) di Bari.Complessivamente saranno coinvolte 6334 utenze domestiche, 136 condomini e 265 utenze

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a Torre a Mare, Sant'Anna e San Giorgio: il calendario con i punti mobili; Al via laannuale deidi Ersu per la raccolta. Due info point a Querceta e Seravezza;per ilal via in ottobre; Raccolta '', consegnati ia 684 utenze non domestiche: "Questa è la direzione giusta"; Taric, continua ladei nuovia Carmignano. Giovedì 6 giugno la prima assemblea; Raccolta differenziata: nuovo sportello Hera a Riccione per

Distribuzione kit porta a porta a Torre a Mare, Sant'Anna e San Giorgio: il calendario con i punti mobili

(baritoday.it)

Amiu Puglia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Municipio 1, per andare incontro alle necessità dei cittadini, ha predisposto un programma capillare per raggiungere il maggior n ...

Rifiuti, al via la distribuzione dei kit per la ‘Raccolta Smeraldo’

(msn.com)

Hera avvia la Raccolta Smeraldo a Brisighella: kit consegnati alle famiglie e attività, nuove modalità di raccolta differenziata per migliorare la gestione dei rifiuti e raggiungere il 67% entro il 20 ...

Bari, al via la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta: tutte le info

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

BARI - Oggi, 15 ottobre, è partita la distribuzione dei kit in vista dell’avvio della raccolta differenziata porta a porta nei quartieri Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare, nel territorio ...

Il porta a porta a Torre a Mare, San Giorgio e Sant'Anna: già distribuiti i kit a un quarto delle utenze domestiche

(baritoday.it)

"Siamo soddisfatti di questo inizio - ha spiegato a BariToday l'assessora comunale all'Ambiente, Elda Perlino -. Nei prossimi giorni contiamo di svolgere ulteriori azioni di sensibilizzazione per coin ...