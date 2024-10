Como-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Como e Lazio si sfidano nella decima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 nel primo, e unico, turno infrasettimanale della stagione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45 al Sinigaglia di Como. Dirigerà il match il fischietto Pairetto. Il match sarà visibile sia in streaming su Dazn, o sul canale Dazn su Sky (214), sia in diretta tv sui canali Sky Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). streaming disponibile anche su Sky Go, gratuito per utenti Sky. Como-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)si sfidano nella decima giornata del campionato dinel primo, e unico, turno infrasettimanale della stagione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45 al Sinigaglia di. Dirigerà il match il fischietto Pairetto. Il match sarà visibile sia insu Dazn, o sulDazn su Sky (214), sia intv sui canali Sky Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).disponibile anche su Sky Go, gratuito per utenti Sky.in tv:SportFace.

Il programma della decima giornata di Serie A giocata in un turno infrasettimanale, si concluderà oggi, giovedì 31 ottobre, con tre sfide: Genoa-Fiorentina, Como-Lazio e Roma-Torino.

