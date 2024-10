Sport.quotidiano.net - Basket femminile serie A1. Con una Fondren così l’E-Work può sognare altre imprese

Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Come si fa a vincere una partita restando in svantaggio per 39’55’’ e rimontando 19 punti in meno di dieci minuti? Lo può spiegare l’E-che contro Alpo Villafranca ha compiuto una vera e propria impresa. Quando tutto sembrava finito, è arrivata la grande reazione, finalizzata dal canestro di Franceschelli a 5’’ dalla fine per l’81-79 poi è stata la difesa di Parzenska allo scadere ad evitare il canestro del supplementare. Tutto il gruppo si merita applausi, ma la trascinatrice è statache ha chiuso la partita con 31 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e 10 falli subiti con 48 di valutazione. "La mia mentalità è di lottare sempre anche quando si è in svantaggio di molti punti – spiega la playmaker statunitense – e in quel momento difficile della gara, l’unica cosa che contava era reagire.