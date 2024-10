Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono di scena agli ottavi nel torneo di doppio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche ildidell’ATP Masters 1000 dinon sorride ai colori azzurri:ed, coppia numero 5 del seeding, dopo aver usufruito di un bye all’esordio, cedonoal britannico Lloyd Glasspool ed al ceco Adam Pavlasek, in tabellone come alternate, vittoriosi con un duplice 6-4 in un’ora e dieci minuti di gioco, e che ai quarti affronteranno i transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Nel primo set la coppia azzurra cede subito la battuta a trenta in apertura, finendo sotto 0-2, ma il controbreak arriva già nel quarto game, con gli italiani che poi passano a condurre sul 3-2. Nel settimo gioco, però, il britannico ed il ceco trovano ancora lo strappo, sempre a trenta.reagiscono e trascinano gli avversari al punto decisivo dell’ottavo game, ma devono capitolare.