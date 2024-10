Alluvione del secolo in Spagna, sale a 158 il numero dei morti: “Residenti avvisati in ritardo di ore” VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora la Spagna è costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancora numerose persone e il numero dei morti purtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articolo Alluvione del secolo in Spagna, sale a 158 il numero dei morti: “Residenti avvisati in ritardo di ore” VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Alluvione del secolo in Spagna, sale a 158 il numero dei morti: “Residenti avvisati in ritardo di ore” VIDEO Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora laè costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancorase persone e ildeipurtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articolodelina 158 ildei: “indi ore”proviene da Il Difforme.

