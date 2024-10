Calciomercato.it - Addio Leao-Milan, svolta inevitabile: hanno già detto sì

Leggi tutto 📰 Calciomercato.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il futuro di Rafa‘accende’ le ultime ore in casa: il ritorno di fiamma stravolge i piani, calamitando l’attenzione mediatica Uscito sconfitto dal big match di San Siro contro il Napoli, ildi Paulo Fonseca si proietta ai prossimi impegni ufficiali con l’auspicio di recuperare in tempi relativamente brevi i tanti infortunati chereso piuttosto corta la coperta del tecnico portoghese.giàsì (LaPresse) – Calciomercato.itA far rumore nella notte del Meazza, però, è stata anche e soprattutto l’esclusione iniziale di Rafa. Sebbene l’attaccante portoghese sia stato relegato in panchina anche in altre circostanze, la scelta di Fonseca di non puntare forte su uno dei calciatori più tecnici a sua disposizione non è affatto passata inosservata.