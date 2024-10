Lettera43.it - Ad Aosta un software in tilt ha invertito i risultati dei test di gravidanza

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un problema nelhadeidinel laboratorio analisi cliniche dell’ospedale regionale Parini di. Così, a inizio ottobre, le donne in stato dinon risultavano incinte, e viceversa. Dopo giorni, ad accorgersi dell’anomalia sono stati gli specialisti del Centro per la procreazione medicalmente assistita dell’ospedale Beauregard di. La vicenda è riportata da La Stampa. Come gli specialisti si sono accorti deifalsati Gli specialisti si sono accorti dell’anomalia quando una donna sottoposta a fecondazione artificiale aveva unche risultava negativo e con valori anomali, quindi l’invito alla paziente a ripetere ile la segnalazione al laboratorio analisi del Parini. Lì sono iniziate le verifiche e poi sono state avvisate le pazienti interessate.