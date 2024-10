.com - Xiaomi 15 e 15 Pro con Snapdragon 8 Elite ufficiali

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha presentato ufficialmente15 e15 Pro conprogettato per portare un miglioramento significativo in termini di velocità ed efficienza energetica. Questo processore di punta offre prestazioni elevate, ideali per gaming, multitasking e applicazioni avanzate di intelligenza artificiale, portandoa competere con altri grandi brand in termini di innovazione. OnePlus 13: sensore ultrasonico, certificazione IP69 e batterie da 6000 mAh15 e15 ProCaratteristiche chiave Chip– un processore di ultima generazione con un focus su velocità e performance grafiche ottimizzate. Fotocamera potenziata – migliorie software e hardware per una qualità di immagine superiore in diverse condizioni di luce.