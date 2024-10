Visibilia, in udienza preliminare i pm chiedono il rinvio a giudizio di Santanché per falso in bilancio: “Sapeva e ha taciuto” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Tutti Sapevano e tutti hanno taciuto”. Con queste parole, a quanto si apprende, i pm di Milano hanno argomentato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata a luglio nei confronti della ministra del Turismo di Fratelli d’Italia Daniela Santanché e di altri 16 imputati per presunti falsi nei bilanci del gruppo editoriale Visibilia, fondato da Santanché e da lei stessa amministrato fino al dicembre 2021. Nell’udienza preliminare a porte chiuse davanti alla gup Anna Magelli, i sostituti procuratori Maria Gravina e Luigi Luzi hanno ripercorso le accuse di irregolarità nei conti del gruppo nelle annualità comprese tra il 2016 e il 2022, sottolineando come anche il revisore dei bilanci, la società Bdo (non coinvolta nel procedimento), sia stato sanzionato dalla Consob. Ilfattoquotidiano.it - Visibilia, in udienza preliminare i pm chiedono il rinvio a giudizio di Santanché per falso in bilancio: “Sapeva e ha taciuto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Tuttino e tutti hanno”. Con queste parole, a quanto si apprende, i pm di Milano hanno argomentato la richiesta diavanzata a luglio nei confronti della ministra del Turismo di Fratelli d’Italia Danielae di altri 16 imputati per presunti falsi nei bilanci del gruppo editoriale, fondato dae da lei stessa amministrato fino al dicembre 2021. Nell’a porte chiuse davanti alla gup Anna Magelli, i sostituti procuratori Maria Gravina e Luigi Luzi hanno ripercorso le accuse di irregolarità nei conti del gruppo nelle annualità comprese tra il 2016 e il 2022, sottolineando come anche il revisore dei bilanci, la società Bdo (non coinvolta nel procedimento), sia stato sanzionato dalla Consob.

Visibilia Editrice e Visibilia in liquidazione. La giudice dell'udienza preliminare, prima dare la parola ai pm, ha escluso la richiesta di ammissione del Codacons come parte civile.

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia.