Un tranquillo weekend di paura. La Brianza tra zucche e scherzetti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un percorso trae mistero nei Giardini della Villa Reale, passeggiando fraintagliate, spiriti maligni, scheletri e alberi secolari che sprigionano i poteri magici della natura, accompagnati da racconti, leggende e aneddoti. E poi un cerchio magico infuocato, contornato da uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo,e fantasmi. E ancora, laboratori creativi, letture spaventose, film inquietanti e un faccia a faccia con i personaggi del cinema horror, mercatini, feste nei quartieri e negozi in cui passare per il classico “dolcetto o scherzetto“, oltre a una “notte dei pupazzi“ ispirata ad analoghe esperienze in America e in Giappone. Sarà unaa misura di bambini e famiglie quella che si appronterà per Halloween, con tante occasioni di divertimento per tutte le età, già domani tra pomeriggio e sera ma anche tra venerdì e domenica.