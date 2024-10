Abruzzo24ore.tv - Sopralluogo dei magistrati sul caso dell’acqua torbida al Gran Sasso: primi sviluppi dell'inchiesta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Indagini complesse in corso dopo il problema, con accertamenti sulle condotte per avviare i lavori di messa in sicurezza. L'sulla fuoriuscita di acquanel traforo delha iniziato a muovere ipassi. Ihanno condotto ieri un accuratonelle condotte del sistema acquifero, un'operazione durata quasi cinque ore, che rappresenta una fase preliminare cruciale per l'avvio'indagine. La questione è nata durante i sondaggi preliminari per la messa in sicurezza'acquifero, quando è stata rilevata l'acqua contaminata, sollevando allarmi e preoccupazioni. L'indagine, attualmente rivolta contro ignoti, è stata avviata dopo che la fuoriuscita ha sollevato interrogativi sulla gestione dei lavori e la sicurezza'intero sistema idrico.