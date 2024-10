Scuola, sanità e pubblico impiego in sciopero: mobilitazione nazionale giovedì 31 ottobre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Contratti almeno adeguati all’aumento del costo della vita, stabilizzazione dei precari, piani assunzione straordinari e investimenti e rilancio dei servizi pubblici. Sono queste le ragioni che accomunano lo sciopero generale di domani, mercoledì 31 ottobre, indetto da diverse sigle sindacali Livornotoday.it - Scuola, sanità e pubblico impiego in sciopero: mobilitazione nazionale giovedì 31 ottobre Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Contratti almeno adeguati all’aumento del costo della vita, stabilizzazione dei precari, piani assunzione straordinari e investimenti e rilancio dei servizi pubblici. Sono queste le ragioni che accomunano logenerale di domani, mercoledì 31, indetto da diverse sigle sindacali

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sciopero31 ottobre 2024: si fermanoe sanità;, sanità ein sciopero domani 31 ottobre; Sciopero del 31 ottobre: anche a Novara a rischioe sanità; Sciopero del 31 ottobre, dallaalla sanità: ecco chi aderisce;, sanità, uffici pubblici e musei: arriva lo sciopero; Sciopero di giovedì 31 ottobre 2024 a Milano: scuole chiuse, sanità ferma, manifestazione. E i mezzi pubblici?; Leggi >>>

Sciopero del 31 ottobre, dalla scuola alla sanità: ecco chi aderisce

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Sciopero 31 ottobre pubblico impiego, sanità, scuola, università e ricerca: orari e modalità

(quifinanza.it)

Autunno caldissimo questo del 2024, per la scia di scioperi che stanno paralizzando i servizi in Italia, a cominciare dai trasporti, ma non solo. Il prossimo blocco è di nuovo uno sciopero ...

Sciopero 31 ottobre 2024, dalla scuola alla sanità: possibili disagi a Bologna e in Emilia Romagna

(msn.com)

Incrocia le braccia chi lavora nel pubblico impiego. La protesta coinvolge soprattutto il settore dell’istruzione e della ricerca a causa dei prossimi tagli previsti nella manovra di Bilancio del gove ...

Sciopero Nazionale del Settore Pubblico: Scuola, Sanità e Università si Fermano

(dailyexpress.it)

Il 31 ottobre 2024 è una giornata di sciopero generale per il settore pubblico italiano, che coinvolge in particolare la scuola, la ...