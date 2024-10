Oasport.it - Sci alpino, la World Cup Starting List del gigante maschile: risalgono Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ stata aggiornata dopo lo slalomdi Soelden, che ha aperto la stagione, laCupdella specialità, che determinerà i gruppi di merito per l’assegnazione dei pettorali per la prossima gara, e ci sono ottime notizie per due azzurri.De Alipradini, rientrati nel secondo gruppo di merito grazie alle defezioni degli atleti che li precedevano nella gara austriaca, grazie ai piazzamenti ottenuti hanno risalito la china:è 14° ed è di diritto nel secondo gruppo. Deresta ai margini, essendo 16°, ma sarà sufficiente una sola defezione nella prossima gara per ricevere in dote uno dei pettorali tra l’8 ed il 15. Tra i primi 30 anche Giovanni Borsotti, a punti a Soelden, e Filippo Della Vite, appena rientrato dall’intervento al pollice della mano destra.