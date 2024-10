Riconoscimento dello Stato di Palestina: Pescara approva l’ordine del giorno per la Pace (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente approvazione da parte del Consiglio Comunale di Pescara di un ordine del giorno per il Riconoscimento dello Stato di Palestina segna un passo importante nel sostegno ai diritti umani e alla Pace nel Mediterraneo. Queste azioni, fortemente volute da esponenti locali, hanno l’obiettivo di richiamare l’attenzione del governo italiano per ottenere un Riconoscimento che possa facilitare il dialogo tra Israele e Palestina. approvazione dell’ordine del giorno Durante la sessione del Consiglio Comunale, Simona Barba, consigliera di AVS-Radici in Comune, ed Enrico Di Ciano, segretario del circolo di Sinistra Italiana, hanno espresso soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno. Gaeta.it - Riconoscimento dello Stato di Palestina: Pescara approva l’ordine del giorno per la Pace Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentezione da parte del Consiglio Comunale didi un ordine delper ildisegna un passo importante nel sostegno ai diritti umani e allanel Mediterraneo. Queste azioni, fortemente volute da esponenti locali, hanno l’obiettivo di richiamare l’attenzione del governo italiano per ottenere unche possa facilitare il dialogo tra Israele ezione deldelDurante la sessione del Consiglio Comunale, Simona Barba, consigliera di AVS-Radici in Comune, ed Enrico Di Ciano, segretario del circolo di Sinistra Italiana, hanno espresso soddisfazione per l’zione all’unanimità deldel

PESCARA: SIT IN DEL COMITATO NO G7, “PROPAGANDA GOVERNO A SPESE CITTADINI, STOP GENOCIDIO A GAZA”

PESCARA – Sit in stamattina a Pescara del Comitato No G7, composto da partiti, associazioni e sindacati, davanti al municipio di Pescara, dove è in atto una parte del G7. ”Rilanciare una grande mobili ...

Infine, la prospettiva dei due popoli in due Stati “non può essere raggiunta senza il previo riconoscimento della Palestina, laddove oggi l’unico riconosciuto dal nostro Paese è Io Stato di Israele”.

(Agenzia Vista) Pescara, 24 ottobre 2024 "Ribadisco la nostra posizione: due popoli e due Stati. Il popolo palestinese ha diritto ad avere un suo Stato, ma riconoscerlo oggi è una finzione, ...

Il Consiglio comunale di Vibo Valentia ha approvato un ordine del giorno con cui chiede al governo il riconoscimento dello Stato di Palestina. (ANSA) ...