Perugia a caccia della svolta a Sassari. Per Zauli c'è subito una Torres da scalare

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo dicono anche i numeri. La missione per il Grifo è possibile. Ilinizia il nuovo corso targato Lambertoda. Una trasferta che, classifica alla mano, potrebbe anche sembrare proibitiva ma i numeri lasciano ben sperare. La formazione sarda, infatti, in casa ha vinto una sola partita, all’esordio, contro la Vis Pesaro. Poi, al Vanni Sanna, la compagine di Alfonso Greco ha conquistato 3 pareggi ed una sconfitta. Rendimento decisamente diverso in trasferta, dove laha messo mattoni pesanti per la sua classifica centrando 5 vittorie e un pareggio. Perché pensare agli avversari? Perché ildi Lambertosarà, per forza di cose, tutto da scoprire. Appuntamento alle 18,30 al Vanni Sanna in una gara che, i tifosi biancorossi si augurano, possa segnare ladel campionato.