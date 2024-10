Papa Francesco: la guerra è sempre una sconfitta. Il senso della Cresima (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo appello per la pace di Papa Francesco, oggi, all’udienza del mercoledì: la guerra è sempre una sconfitta, ha detto, pregando per i bambini. Servizio di Paolo Fucili Papa Francesco: la guerra è sempre una sconfitta. Il senso della Cresima TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco: la guerra è sempre una sconfitta. Il senso della Cresima Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo appello per la pace di, oggi, all’udienza del mercoledì: launa, ha detto, pregando per i bambini. Servizio di Paolo Fucili: launa. IlTG2000.

Il Santo Padre ha dedicato l'udienza di oggi al sacramento della Cresima, che "per antonomasia è il sacramento dello Spirito Santo".

Dopo i saluti il Papa ha rinnovato l'appello per la pace in Israele, Palestina, Libano, Ucraina e Myanmar.

"Preghiamo per la pace". A ripeterlo, a più riprese, è stato il Papa, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietr ...

«Ecco un bel traguardo per l'anno giubilare! Rimuovere la cenere dell'abitudine e del disimpegno, diventare, come i tedofori alle Olimpiadi, portatori della fiamma dello Spirito. Che lo Spirito ci aiu ...