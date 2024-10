MotoGP, Bagnaia: “A Sepang per dare il massimo, sarà importante rimanere concentrati” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Non avevo mai vinto una gara sul bagnato, perciò, il successo della scorsa settimana è stato sicuramente importante, anche in vista di un altro weekend dove il meteo sarà imprevedibile. Questo fine settimana correremo in Malesia. Sepang è una pista dove negli ultimi anni siamo sempre stati veloci, ma anche i nostri rivali saranno sicuramente competitivi. Ora più che mai sarà importante rimanere concentrati e dare il massimo in ogni sessione”. Questa è l’analisi di Francesco Bagnaia in vista del week end in Malesia, penultimo appuntamento della stagione di MotoGP 2024, prima del Gran Finale in programma dal 15 al 17 novembre a Valencia. Nelle passate edizioni in Malesia, Ducati ha trionfato in 7 occasioni: nelle più recenti, nel 2022 e nel 2023, furono proprio i piloti del Ducati Lenovo Team, rispettivamente Bagnaia ed Enea Bastianini a trionfare a Sepang. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Non avevo mai vinto una gara sul bagnato, perciò, il successo della scorsa settimana è stato sicuramente, anche in vista di un altro weekend dove il meteoimprevedibile. Questo fine settimana correremo in Malesia.è una pista dove negli ultimi anni siamo sempre stati veloci, ma anche i nostri rivali saranno sicuramente competitivi. Ora più che maiilin ogni sessione”. Questa è l’analisi di Francescoin vista del week end in Malesia, penultimo appuntamento della stagione di2024, prima del Gran Finale in programma dal 15 al 17 novembre a Valencia. Nelle passate edizioni in Malesia, Ducati ha trionfato in 7 occasioni: nelle più recenti, nel 2022 e nel 2023, furono proprio i piloti del Ducati Lenovo Team, rispettivamenteed Enea Bastianini a trionfare a

