Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Conegliano 0-3, A1 volley femminile in DIRETTA: dominio delle venete, sempre più sole in testa alla classifica!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.12: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 22.10: Per13 punti per Zhu, 12 di Gabi, infallibile, 11 di Fahr e “solo” 9 di Haak. Per9 punti di Bici, 8 di Lee 22.09: Una macchina da guerra, scesa in campo con la formazione titolare e brava a non distrarsi nonostante il divario nettissimo. Troppo fragile in attacco e poco efficace in battuta la squadra di casa. Controserve rischiare di più 22.08: Partita senza storia a Pesaro, dominata dall’iniziofine dalche non ha lasciato scampo ad unche solo nella parte iniziale del secondo set ha dato l’impressione di potersela giocare.