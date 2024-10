Lavori in corso per la vasca di laminazione del fosso Ponton del Castrato a Santa Marinella (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella cittadina di Santa Marinella si stanno svolgendo i Lavori per la vasca di laminazione del fosso Ponton del Castrato, un progetto lungamente atteso che si prefigge di migliorare la sicurezza idraulica dell’area. Il sindaco Pietro Tidei ha assicurato che i Lavori stanno proseguendo in modo veloce e secondo il cronoprogramma prestabilito. Questo intervento non solo mira a prevenire eventuali esondazioni, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso la salvaguardia della comunità locale, garantendo una risposta adeguata a fenomeni meteorologici intensi. Progresso dei Lavori Il sindaco Tidei ha evidenziato il significativo progresso nella fase di costruzione della vasca di laminazione. Conclusa la movimentazione della terra, attualmente i Lavori si concentrano sulla realizzazione dei muri e delle paratie stagne. Gaeta.it - Lavori in corso per la vasca di laminazione del fosso Ponton del Castrato a Santa Marinella Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella cittadina disi stanno svolgendo iper ladideldel, un progetto lungamente atteso che si prefigge di migliorare la sicurezza idraulica dell’area. Il sindaco Pietro Tidei ha assicurato che istanno proseguendo in modo veloce e secondo il cronoprogramma prestabilito. Questo intervento non solo mira a prevenire eventuali esondazioni, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso la salvaguardia della comunità locale, garantendo una risposta adeguata a fenomeni meteorologici intensi. Progresso deiIl sindaco Tidei ha evidenziato il significativo progresso nella fase di costruzione delladi. Conclusa la movimentazione della terra, attualmente isi concentrano sulla realizzazione dei muri e delle paratie stagne.

