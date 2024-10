La Russia ha chiesto a Google di pagare una cifra con 33 zeri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Google dovrebbe pagare alla Russia 2,5 decilioni di dollari (2,5 trilioni di trilioni di trilioni) per i danni causati a 17 canali televisivi russi dopo il blocco su YouTube deciso dal gigante tech. Secondo la legge russa, la multa raddoppierà ogni due settimane fino a quando non sarà pagata. Fanpage.it - La Russia ha chiesto a Google di pagare una cifra con 33 zeri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)dovrebbealla2,5 decilioni di dollari (2,5 trilioni di trilioni di trilioni) per i danni causati a 17 canali televisivi russi dopo il blocco su YouTube deciso dal gigante tech. Secondo la legge russa, la multa raddoppierà ogni due settimane fino a quando non sarà pagata.

