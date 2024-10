Indennità ISCRO 800 euro, ultime ore: invio domanda entro il 31 ottobre. Come richiederla (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il conto alla rovescia sta per scadere per chi deve richiedere l’Indennità ISCRO 2024 riservata ai lavoratori autonomi, attiva dallo scorso agosto.La procedura per richiedere il sussidio fino a 800 euro, diventato ormai strutturale, era stata attivata il 1° agosto 2024 in modalità telematica. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possono richiederla fino al prossimo 31 ottobre, se in possesso di alcuni requisiti specifici, tra cui aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% alla media. Giunta al termine del periodo di sperimentazione, l’Indennità ISCRO è stata confermata in via strutturale dallo scorso 1° gennaio dalla Legge di bilancio 2024. Leggioggi.it - Indennità ISCRO 800 euro, ultime ore: invio domanda entro il 31 ottobre. Come richiederla Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il conto alla rovescia sta per scadere per chi deve richiedere l’2024 riservata ai lavoratori autonomi, attiva dallo scorso agosto.La procedura per richiedere il sussidio fino a 800, diventato ormai strutturale, era stata attivata il 1° agosto 2024 in modalità telematica. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possonofino al prossimo 31, se in possesso di alcuni requisiti specifici, tra cui aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% alla media. Giunta al termine del periodo di sperimentazione, l’è stata confermata in via strutturale dallo scorso 1° gennaio dalla Legge di bilancio 2024.

Per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione

I possessori dei requisiti per ottenere l'Indennità Straordinaria

Manca davvero poco alla scadenza dei termini per presentare la domanda del bonus ISCRO 2024 da 800 euro: il 31 ottobre si avvicina.