Il Napoli Basket per uscire dalla crisi ha preso il sosia di Lukaku

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilè innera. Dopo la straordinaria scorsa stagione, chiusa con la vittoria della Coppa Italia, ha cominciato il nuovo campionato con una squadra nuova e risultati zero: cinque sconfitte nelle prime cinque giornate e ovvio ultimo posto in classifica. E allora i dirigenti hanno pensato di provare a copiare ilcalcio, chedello scorso anno s’è ripresa solo adesso. Come? Comprando il sosia di Romelu Lukaku. Ovvero Ben Bentil. Bentil è il rinforzo che coach Milicic aspettava per aggiungere peso e qualità sotto canestro. Un giocatore alto, massiccio,lunghissima esperienza internazionale, tra Nba, Eurolega e un anno all’Olimpia Milano.