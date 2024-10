Unlimitednews.it - Cura dell’epatocarcinoma, Sicilia all’avanguardia. Nasce la Liver Unit

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) –Cancer Awareness Month, che si tiene in ottobre, è dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui tumori del fegato. Per fare il punto sui percorsi di prevenzione, diagnosi e, il Policlinico di Palermo con AZ Salute, supplemento di biomedicina e sanità del Giornale di, col patrocinio dell’Assessorato della Salute della Regionena, dell’Associazione EpaC-ETS, della Società Italiana di Storia della Medicina, con il contributo non condizionante di Roche, ha promosso il talk show “Epatocarcinoma: prevenzione e” che si è tenuto stamattina nel salone di Villa Malfitano di Palermo. Laè stata la prima regione in Italia a costituire la Rete per lacon i centri Hub e Spoke con una certificazione da parte di un ente esterno.