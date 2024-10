"Come mi hanno ridotto". Emily aggredita dagli immigrati: affonda gli ultrà del "dentro tutti" | Video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Degrado, immigrazione irregolare, città fuori controllo. Quello di Fuori dal coro, il programma del mercoledì sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è il consueto viaggio negli orrori italiani. Si parte con il caso di una studentessa violentata a Torino: trascinata alle 7 di sera in un locale abbandonato dentro al parco del Valentino e abusata da un gruppo di immigrati clandestini che lì vivono, in condizioni agghiaccianti. Stesse scene a Firenze, con l'inviata di Giordano che entra dentro un edificio abbandonato, ormai un rudere. Le si avvicina un ragazzo nordafricano, giovanissimo: "Io ti do un consiglio, io do consigli a tutti. Io non sono solo qui, c'è altra gente". Come dire: occhi aperti e attenzione a dove fai, cosa dici e soprattutto cosa riprendi con la telecamera. Liberoquotidiano.it - "Come mi hanno ridotto". Emily aggredita dagli immigrati: affonda gli ultrà del "dentro tutti" | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Degrado, immigrazione irregolare, città fuori controllo. Quello di Fuori dal coro, il programma del mercoledì sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è il consueto viaggio negli orrori italiani. Si parte con il caso di una studentessa violentata a Torino: trascinata alle 7 di sera in un locale abbandonatoal parco del Valentino e abusata da un gruppo diclandestini che lì vivono, in condizioni agghiaccianti. Stesse scene a Firenze, con l'inviata di Giordano che entraun edificio abbandonato, ormai un rudere. Le si avvicina un ragazzo nordafricano, giovanissimo: "Io ti do un consiglio, io do consigli a. Io non sono solo qui, c'è altra gente".dire: occhi aperti e attenzione a dove fai, cosa dici e soprattutto cosa riprendi con la telecamera.

